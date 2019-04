Handball-Oberliga : Abstiegskampf spitzt sich zu für den TVL

In dieser Szene wirft Lobberichs Florian Mähler im Hinspiel auf das Tor der HSG Neuss/Düsseldorf II. Am Samstag kommt’s zum Wiedersehen der beiden Mannschaften. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

NETTETAL Vor dem Auswärtsspiel bei der HSG Neuss/Düsseldorf II stehen die Oberliga-Handballer des TV Lobberich noch über dem Strich. Zwei Siege aus den letzten beiden Saisonspielen würden dabei helfen, damit das auch so bleibt.

Zwei Spieltage vor Saisonende weiß der Handball-Oberligist TV Lobberich noch nicht, wohin die Reise für die nächste Saison geht. Für den angestrebte Klassenverbleib wären vier Punkte ideal, aber auch zwei Punkte sind eventuell ausreichend. Das ist davon abhängig, wie viele Mannschaften absteigen. Weil in der Regionalliga derzeit zwei Mannschaften vom Niederrhein auf einem Abstiegsplatz stehen, müssten stand jetzt drei Teams aus der Oberliga absteigen. Vor dem letzten Auswärtsspiel am Samstag bei der HSG Neuss/Düsseldorf II sind die Lobbericher Viertletzter, stehen also noch über dem Strich.

„Selbst wenn wir gegen Düsseldorf gewinnen, ist es nicht sicher, ob wir die Liga schaffen“, betont TVL-Spielertrainer Christopher Liedtke. „Wichtig wird es sein, den Bergischen HC II noch einzuholen. Momentan haben wir noch zwei Punkte Rückstand, allerdings spricht der direkte Vergleich für uns.

Info Die personelle Lage beim TV Lobberich Ausfälle Keine aktuellen Ausfälle, es steht fast der komplette Kader zur Verfügung. Langzeitverletzt Dennis Föhles laboriert seit Dezember an einer Bänderverletzung am Sprunggelenk.

Außerdem hoffen wir nach dem 29:25-Sieg gegen den BHC wieder mit mehr Selbstvertrauen auftrumpfen zu können.“ Das Spiel gegen die HSG wird aber eine alles andere als leichte Aufgabe. Die Gastgeber haben eine sehr junge, technisch versierte Mannschaft, die über die gesamte Spielzeit enorm auf das Tempo drückt. Dreh- und Angelpunkt des Teams ist Regisseur und Haupttorschütze Daniel Zwarg. „Wir treffen erneut auf eine zweite Mannschaft und da ist es sehr spannend, wer gegen uns aufläuft“, so Liedtke. „Die erste Mannschaft spielt am Freitag und am Sonntag. Und ich hoffe, dass einige Spieler nicht drei Partien an einem Wochenende machen. Allerdings hat deren A-Jugend ihre Saison bereits beendet, so dass wir damit rechnen müssen, dass Düsseldorf mit kompletter Kapelle in dieses Spiel gehen wird. Ganz wichtig wird es sein, dass wir Zwarg in den Griff bekommen.“