Fußball-Bezirksliga : Dülkener FC muss in Schwafheim dringend siegen

Dülkener FC muss in Schwafheim dringend siegen

VIERSEN Im Kampf gegen den Abstieg stehen die Dülkener unter Zugzwang.

Bereits am Freitagabend gastiert der Dülkener FC im vorgezogenen Spiel der Fußball-Bezirksliga beim SV Schwafheim. Nach vier Niederlagen in Folge und dem damit verbundenen Rutsch auf den vorletzten Tabellenplatz muss dringend wieder ein Sieg her, wenn es noch etwas werden soll mit dem Klassenerhalt.