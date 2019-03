Turnen: TuS-Turnerinnen starten stark in die Saison

Solingen/Schwalmtal Den ersten Oberliga-Wettkampf in Solingen beendeten die Waldnielerinnen auf dem ersten Platz.

Insbesondere die noch jungen Neueinsteigerinnen Stella Horbach und Amira Rönpage sicherten mit ihren hohen Wertungen am Boden und Stufenbarren, den für alle überraschenden Platz eins in der Gesamtwertung. Jessica Reibel zeigte sich mit ihrem, sicher in den Stand geturnten Tsukahara gebückt am Sprung in Bestform und erhielt 13,75 Punkte. Mona Kügler, die mit diesem Wettkampf ihre Turnkarriere beenden will, freute sich über eine hervorragende 14,25 am Boden. „Wenn sie weg ist, wird sie unserer Mannschaft in jeglicher Hinsicht fehlen“, meinte Monika Weissert. Anika Beckers, die souveränste Mehrkämpferin des Teamst, erhielt für ihre neu choreographierte Bodenübung starke 14,4 Punkte. Und auch am Schwebebalken gab es Bestleistungen: Friederike Brillen turnte eine mit C- und D-Elementen gespickte Kür, für die sie mit traumhaften 14,0 belohnt wurde.