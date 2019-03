Jugend-Handball : Lobberichs A-Mädchen brechen ein

Zoe Rosenzweig, Trainerin der Lobbericher A-Jugend. Foto: ATV

GRENZLAND Nach einer Pausenführung verlor die weibliche A-Jugend des TVL in der Handball-Oberliga noch gegen Wülfrath. Süchtelns männliche B-Jugend setzte dagegen ihre Erfolgsserie bei den Panthern fort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ink) Vier Spiele, drei Niederlagen. So lautet die Bilanz der höherklassigen Handballjugendmannschaften.

wA-Jugend, Oberliga: TV Lobberich - TB Wülfrath 14:16 (7:5). „Wir sind gut in die Partie gestartet und haben auch die ganze Zeit geführt. Die Abwehr stand sehr gut, und Wülfrath hatte es schwer bis an unser Tor zu kommen“, berichtete Trainerin Zoe Rosenzweig. Nach der Halbzeit hatten die Lobbericherinnen dann allerdings Anlaufschwierigkeiten, und Wülfrath kam wieder ran. Bis zur 53. Minute behauptete der TVL die Führung, danach brachen sie allerdings ein und verloren die Partie schlussendlich noch. Für den TVL trafen Dahlke (4), Schlimgen, Touppen (je 3), Cremers, Orbon, Katelaan und Schwirtz (je 1).

mB-Jugend, Oberliga: HSG Bergische Panther - ASV Süchteln 16:24 (8:13). Die Anfangsphase war von zwei starken Deckungsreihen geprägt. Keine Mannschaft konnte sich im Angriff so richtig entfalten, die Tore resultierten meist aus Einzelaktionen. „Unser eigentlicher Matchplan war hinfällig, aber eine mannschaftliche Topleistung sprang dafür ein“, sagte ASV-Trainer Niklas Eirmbter. Zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte Süchteln das Konzept wieder. Die Spieler waren in der Abwehr hellwach und konnten einige Bälle abfangen, so dass eine 20:10 Führung entstand. Die ASV-Tore: Pierkes (6), Bruurs, O. Kaiser (je 5), Lukas Nürenberg (je 4) und Philipp Pakiela (2), Leske und Stapper (je 1).

wC-Jugend, Oberliga: Neusser HV - TV Lobberich 26:19 (15:11). Gegen die bis dahin sieglosen Neusserinnen verschlief der TVL den Start und lag in der 12. Minute bereits mit 1:8 zurück. „Neuss hat die ganze Zeit den gleichen Spielzug gespielt, den wir aber einfach nicht in den Griff bekommen haben“, so TVL-Trainerin Alexandra Inkmann. Bis zur Pause kämpfte sich Lobbercih zeitweise sogar bis auf zwei Tore ran. Inkmann: „In der zweiten Halbzeit haben die Mädels dann nichts von dem umgesetzt, was wir ihnen in der Halbzeit mit auf den Weg gegeben haben. Nach ein paar Minuten gaben sie sich dann auf. Im Angriff wurde viel zu hektisch gespielt und so entstanden zahlreiche technische Fehler.“ Für den TVL trafen Pesch (8), Hollenberg (5), Scherf, Meys (je 2), Avdiu und Engels (je 1).