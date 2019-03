Spieler des Tages Nico Wehner: Außenbahnspieler mit neuen Aufgaben

SCHWALMTAL Beim Sieg der Amerner Landesliga-Fußballer gegen Meerbusch II bereitete der 22-Jährige zwei Tore vor.

Mit Nico Wehner ist am Wochenende auch der Erfolg nach Amern zurückgekehrt. Der 22-Jährige, der zuvor aufgrund einer Rotsperre drei Spiele hatte aussetzen müssen, war beim 2:1-Heimerfolg des Fußball-Landesligisten gegen die Reserve des TSV Meerbusch an beiden Toren maßgeblich beteiligt. Was in der vergangenen Saison nichts Ungewöhnliches war, ist in der laufenden allerdings umso bemerkenswerter.