Spieler des Tages : Eigengewächs überzeugt in der Bezirksliga

Brüggen Innenverteidiger Jan Schmitz hat großen Anteil am Aufschwung der Fußballer von TuRa Brüggen.

Er ist niemand, der einem auf dem Spielbericht sofort ins Auge fällt, denn Jan Schmitz hat auf dem Fußballfeld vorrangig Defensivarbeit zu verrichten. Wie wichtig der Innenverteidiger aber für den Bezirksligisten TuRa Brüggen ist, bewies er in den vergangenen Wochen. Und obwohl sein Team auch nach dem 6:1-Erfolg über den SV Schwafheim immer noch am Tabellenende steht, hat er die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch längst nicht aufgegeben.

Dass Schmitz einmal für die erste Mannschaft seines Heimatvereins, bei dem er sämtliche Jugendmannschaften durchlief, spielen würde, hätte er sich nach seinen ersten beiden Spielzeiten im Seniorenbereich wohl selbst nicht träumen lassen. Denn sowohl 2016/2017 als auch 2017/2018 trug der inzwischen 21-Jährige das Trikot der Brüggener Drittvertretung in der Kreisliga C, half vergangene Saison nur für zwei Partien in der zweiten Mannschaft (Kreisliga B) aus. Als Jakob Scheller im vergangenen Sommer das Traineramt des Bezirksliga-Teams übernahm, wagte er den Schritt und zog Schmitz, den er in der Jugend bereits trainiert hatte, hoch. „Am Anfang ist das schon eine Umstellung gewesen“, erinnert sich Schmitz. „Mir war klar, dass das kein Selbstläufer wird, aber ich habe Geduld mitgebracht.“ Und dies sollte sich auszahlen: Zu Beginn der Saison vorrangig Ersatzspieler, gehört er mittlerweile zum unumstrittenen Stammpersonal. „Er hatte einen schweren Start, war zwischendurch auch verletzt. Aber er war immer da, hat gut trainiert und sich dadurch seine Chance verdient und genutzt“, lobt Scheller seinen Schützling. „Es ist nicht so einfach, plötzlich Bezirksliga zu spielen. Aber er hört zu, ist lernfähig und hat eine herausragende Entwicklung genommen.“