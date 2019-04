Schwimmen : Dülkener holt drei Masters-Titel

Halle/Viersen Die Konkurrenz machte den Waldnielern einen Strich durch die Rechnung.

Das bewährte Masters-Duo mit dem Dülkener Kalli Nottrodt (AK 65) und Ilona Radermacher (AK 55), die beide für die SG Mönchengladbach starten, zeigte bei 35. Internationalen Meisterschaften über die langen Strecken in Halle an der Saale gute Leistungen. Nottrodt gewann alle drei Freistilstrecken mit jeweils großem Vorsprung. Über 1500 Meter Kraul verpasste er seinen eigenen deutschen Altersklassenrekord von 20:56,13 Minuten nur um vier Zehntelsekunden. Der Vorsprung gegenüber dem Vizemeister Rainer Fritzsche aus Berlin betrug mehr als eine Minute. Über 800 Meter Freistil siegte er mit 10:54,83 Minuten und über 400-Meter-Freistil mit 5:20,99 Minuten. Ilona Rademacher startete zum letzten Mal in ihrer Altersklasse (AK 55), so dass die Chancen gegenüber den drei bis vier Jahre jüngeren Schwimmerinnen nicht besonders groß waren. So schwamm sie mit 3:09,98 Minuten über 200 Meter Rücken auf Platz fünf und mit 7:01,16 Minuten über 400 Meter Lagen auf Platz vier.