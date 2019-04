Handball-Oberliga : TVL-Frauen bestätigen gute Form

NETTETAL Die Lobbericherinnen zeigten in der Handball-Oberliga, dass sie ein Spiel auch über den Kampf entscheiden können. Sie gewannen gegen Adler Königshof daheim verdient mit 22:19.

Garant für den Erfolg war sicherlich die starke Abwehrleistung mit zwei gut aufgelegten Torhüterinnen, wobei besonders der Innenblock herausstach. Kayra Mannheim, Katharina Weiss und Julia Glasmachers bildeten ein wahres Bollwerk, an dem sich die Königshofer Rückraumspielerinnen immer wieder die Zähne ausbissen. Dieses Trio war stets präsent, organisierte die Abwehr und traf in den meisten Fällen die richtigen Entscheidungen. „Nur 19 Gegentore zu kassieren, ist wirklich eine tolle Leistung. Das muss man gegen eine Mannschaft wie Königshof erste einmal schaffen“, freute sich Schatten.

Aber es gab nicht nur Sonnenschein, denn die Angriffsleistung ließ doch einige Wünsche offen. Es war schon fast fahrlässig, wie die Gastgeberinnen mit ihren Chancen umgingen. So vergaben sie allein sieben Siebenmeter-Strafwürfe. „Normalerweise haben wir vom Punkt ja eine sehr gute Quote, aber heute waren viele Siebenmeter aus meiner Sicht einfach nur schlecht geworfen“, ärgerte sich der Lobbericher Trainer. Zwar erspielte sich der TVL eine Vielzahl von Chancen, doch außer den beiden Rückraumspielerinnen Nadine Ensen und Pauline Sirries wusste niemand zu überzeugen. „Trotz der schwachen Wurfausbeute bin ich mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden“, so Schatten. „Königshof ist ja nun auch keine Laufkundschaft. Ein Team, das erst einmal bezwungen werden muss. Unsere Defizite waren heute ganz klar zu erkennen und daran werden wir in nächster Zeit im Training sicherlich auch arbeiten. Allerdings dürfen wir dabei auch nicht vernachlässigen, unseren Stärken noch weiter in den Vordergrund zu stellen.“