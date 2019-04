Handball-Verbandsliga : TVL-Reserve holt wichtige Punkte gegen den Abstieg

Grenzland Lobberichs Frauen setzten sich daheim 29:19 gegen Anrath durch.

Die zweite Damenmannschaft des TV Lobberich hat sich in der Handball-Verbandsliga mit einem 29:19-Heimsieg gegen den TV Anrath zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesichert. Von der ersten Minute an spielte der TVL den Ball mit Tempo durch die Angriffsreihen, hatten teilweise aber Probleme beim Abschluss. Diese glichen sie dann in der Abwehr wieder aus. „Wir haben heute als Mannschaft eine tolle Leistung gezeigt. Unser Torhüterin hat viele tolle Paraden gezeigt, und im Angriff haben wir durch den druckvoll laufenden Ball immer wieder leichte Tore, vor allem auch über den Kreis, erzielt“, so Trainerin Anke Winkels. Die Tore erzielten: Weiss (7), Glasmachers (4), Otten, Klein (je 3), Kössl, Sirries, Orbon, Mannheim (je 2), Cremers, Stöcker, A. Inkmann A., I. Inkmann (je 1).