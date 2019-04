Jugend-Handball : ASV-Spieler holt sich die Torjägerkrone

GRENZLAND Zum 44:33-Sieg der männlichen B-Jugend des ASV Süchteln am letzten Spieltag in Essen trug Bauke Bruurs satte 17 Treffer bei. Damit wurde er zum besten Torschützen der Oberliga.

Dass die männliche B-Jugend des ASV Süchteln in der Oberliga den Meistertitel feiern darf, steht schon länger fest. Doch am letzten Spieltag schraubte Bauke Bruurs durch seine 17 Treffer gegen Essen sein Konto auf 183 und sicherte sich so auch noch den Titel als Torschützenkönig.