Handball-Verbandsliga : Kaldenkirchen mit einem überaus glücklichen Erfolg

Meerbusch/Nettetal In Lank gewann der TSV Kaldenkirchen in letzter Sekunde 26:25.

Dennoch war es phasenweise sehr gut, was die Gäste ablieferten. Besonders die Abwehr der Kaldenkirchen wusste an diesem Tag zu gefallen. Der Innenblock mit mit den beiden genesenen Kevin Barbee und Tom Terhaag bildete ein wahres Bollwerk, und auch Torhüter Till Deckers konnte sich mehrfach auszeichnen. Auch im Angriff wurden die Aktionen teilweise sehr konzentriert vorgetragen. Und immer dann, wenn das geschah, kam der TSV auch zum Erfolg.

Allerdings waren auch immer wieder Phasen dabei, in denen es absolut nicht rund lief. Nach 48 Minuten hatten sich die Winter-Schützlinge einen Vorsprung von fünf Toren erspielt, doch wer nun dachte, dass das die nötige Sicherheit gäbe, sah sich getäuscht. Die Unkonzentriertheiten in der Schlussphase nahmen immer mehr zu, so dass Lank zum 25:25-Ausgleichstreffer kam. Es hätte noch schlimmer kommen können, denn 20 Sekunden vor dem Abpfiff waren die Gastgeber noch in Ballbesitz, vertändelten jedoch. So fasste sich König ein Herz, wackelte seinen Gegner im 1:1 aus und erzielte den Siegtreffer.