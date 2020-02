Handball-Regionalliga : TVK-Kapitän bleibt an Bord

Eigentlich war Sascha Wistuba schon auf dem Absprung, er wollte sich als Profi versuchen. Doch aus privaten Gründen bleibt der Rechtsaußen in Korschenbroich.

Aufatmen beim TV Korschenbroich: Kapitän und Rechtaußen Sascha Wistuba wird auch nächste Saison für den Regionalligisten auflaufen. Dabei sah es lange nicht aus, denn Wistuba wollte für die nächste Saison die Chance nutzen, Handball ganz in den Mittelpunkt zu stellen und als Profi zu spielen. „Ich wäre gerne gewechselt“, sagt der 29-Jährige, der mit dem belgischen Top-Team Achilles Bocholt in Verbindung stand.

Deswegen war es für die Korschenbroicher klar, dass sie ihrem Kapitän bei der Verwirklichung dieses Traums keine Steine in den Weg legen. Am Ende kam der Wechsel aber aus persönlichen und privaten Gründen nicht zustande. So nutzte der TVK die Chance und band Wistuba für ein weiteres Jahr an sich. Klaus Weyerbrock, der Sportliche Leiter des Regionalligisten, zeigt sich erleichtert: „Ich bin sehr glücklich, dass Sascha uns trotz hochkarätiger Angebote eine weitere Saison zur Verfügung steht. Er ist nicht nur auf dem Spielfeld eine der ganz wichtigen Komponenten für unsere Mannschaft.“