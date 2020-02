Tischtennis : Klare Erfolge für Waldniel und Wickrath

Tischtennis Der TTC Waldniel zieht in der Herren-NRW-Liga weiterhin einsam seine Kreise. Gegen PSV Oberhausen gewannen die Schwalmtaler ungefährdet 9:1.

Weil auch Verfolger Borussia Düsseldorf II gegen den TTC BW Grevenbroich 9:1 gewann, behält der TTC den Drei-Punkte-Vorsprung auf die Landeshauptstädter. Schnell lag Waldniel mit 7:0 in Führung. Dann wurde es in zwei Spielen spannend. Kapitän Holger Quade musste nach einer 2:0-Satzführung gegen Sascha Schwarz noch den Ausgleich hinnehmen, setzte sich aber am Ende knapp mit 11:9 durch. Weniger Glück hatte Michael Poos. Gegen Dirk Wächter kämpfte er sich in den Entscheidungssatz, wo er mit 10:12 den Kürzeren zog. Die Punkte holten: Doppel (3), Jörg Evertz (2), Guangjian Zhan, Denis Bekir, Tim Schumacher und Holger Wuade.