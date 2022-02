Handball-Regionalliga : Neusser HV wieder in der Waldsporthalle

Neuss Der NHV empfängt in der Nachbarschaft den TSV Bonn rrh. Eigentlich sollten sich beide Teams auf Augenhöhe bewegen, doch die Neusser fühlen sich aktuell nur bedingt wettbewerbsfähig wegen ihrer schwierigen Hallensituation.

Zwar kommt der TV Korschenbroich am Wochenende mal wieder nicht zum Zuge, weil beim vorgesehenen Gegner TV Aldekerk ein Corona-Fall auftrat, doch immerhin können Spieler und Trainer in heimischer Umgebung Regionalliga-Handball sehen. Denn nach der Partie gegen Ratingen vor zwei Wochen bestreitet Lokalrivale Neusser HV erneut ein „Heimspiel“ in der Waldsporthalle. Gegner ist am Samstag der TSV Bonn rrh. Vom Papier her eine Partie auf Augenhöhe. Denn der Tabellensiebte empfängt den -sechsten, beide Teams weisen jeweils 14:14 Punkte auf und auch das erste Aufeinandertreffen war bereits hart umkämpft, wobei die Bonner am Ende die Nase knapp mit 27:25 vorne hatten.

Auf Augenhöhe sehen sich die Neusser momentan allerdings nicht, schließlich steht ihnen die Hammfeldhalle erst im März wieder zur Verfügung, so dass an ein reguläres Training nach wie vor nicht zu denken ist. In dieser Woche konnten sie lediglich eine Einheit in der Sporthalle des TV Korschenbroich über 60 Minuten absolvieren. „Wir können die gesamte Situation nur noch mit Galgenhumor nehmen“, betont NHV-Trainer Christoph Schon. Es bleibt dem NHV also nichts anderes übrig, als von den eigenen Reserven zu zehren. Sicherlich nicht die besten Voraussetzungen, zumal sich die Gäste in den vergangenen Wochen deutlich im Aufwind befinden. Bonn stellt ein körperlich sehr robustes und athletisches Team, das in allen Mannschaftsteilen richtig gut besetzt ist. Allerdings mangelt es dem TSV das eine oder andere Mal an der nötigen Konstanz. „Natürlich werden wir unser Bestes geben“, verspricht Schon. „Es stellt sich natürlich die Frage, ob die miserablen Trainingsmöglichkeiten uns keinen Strich durch die Rechnung machen.“ Personell sieht es momentan recht gut aus. Einzig Eric Böhnke wird wohl für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen, da er beruflich in die Pfalz umziehen musste.