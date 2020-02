Hockey : Den Blick schon fest auf den Neuaufbau gerichtet

Hockey Ohne einen Punkt haben die Damen des Gladbacher HTC die Hallensaison beendet. Die Feld-Rückrunde wird ebenfalls eine große Herausforderung für das junge Team.

Eines muss man den Damen des Gladbacher HTC lassen: Trotz einer enttäuschenden Saison haben sie sich die gute Laune nicht nehmen lassen. Gleich nach dem letzten Saisonspiel am Sonntag postete der GHTC auf seinen Social-Media-Kanälen, dass am kommenden Samstag das beliebte Karnevalsturnier „Juut Druff“, organisiert von den Gladbacher Damen, ab 14.11 Uhr stattfinden wird. Dabei soll die abgelaufene Saison in der 1. Hallen-Regionalliga möglichst schnell vergessen gemacht werden.

In zehn Partien in der zweithöchsten deutschen Spielklasse konnte Gladbach nicht einen Punkt holen und kassierte dabei teilweise überdeutliche Niederlagen. Selbst die Partien gegen den einzigen echten Abstiegskonkurrenten DSD Düsseldorf (1:3, 2:7) waren klare Angelegenheiten für den Gegner. Dennoch fand Trainer Nils Helbig positive Aspekte: „Wenn man bedenkt, mit was für einer jungen Mannschaft wir gespielt haben, dann waren eigentlich kaum andere Ergebnisse zu erwarten. In jedem Spiel hatten wir immer wieder Phasen, wo wir mit allen Gegnern auf Augenhöhe gespielt haben. Konstanz und Effektivität waren allerdings nicht gut genug.“