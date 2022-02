Mini-Casting in Korschenbroich : Band „Die Kleinenbroicher“ sucht neue Frontfrau

Kleinenbroich Sie suchen eine neue Frontfrau für ihre Band. Was die künftige Sängerin mitbringen sollte für die Auftritte gemeinsam mit den Musikern „Die Kleinenbroicher“ und wie Auftritte derzeit trotzdem möglich sind.

„Weil unsere bisherige Sängerin aus privaten Gründen aufgehört hat“, so Danners. Über die sozialen Medien hätten sich bereits einige Interessentinnen gemeldet. „Sogar aus Frankfurt gab es Bewerbungen“, sagt er. „Aber das ist utopisch bei solchen Entfernungen.“ Schließlich soll die neue Sängerin für bis zu 45 Auftritte pro Jahr zur Verfügung stehen. Was sie zudem mitbringen sollte: ein breites Repertoire. Denn als Cover-Band decken „Die Kleinenbroicher“ von den aktuellen Charts über deutsche Schlager bis hin zu bayerischer Musik viele Stücke ab.

Auch sollte die neue Sängerin bereits Band-Erfahrung und vor allem Spaß daran haben, bei Schützen- und Oktoberfesten ebenso auf der Bühne stehen zu wollen wie zu Karneval und privaten Feiern. Gebucht werde die Band vor allem für Auftritte im Rhein-Kreis Neuss , in Mönchengladbach und zum Teil auch in Düsseldorf. „Daher wäre es sinnvoll, wenn unsere neue Sängerin aus der Umgebung kommt“, sagt Danners.

Bislang kommen zwei Sängerinnen in die engere Wahl. Sie würden aber noch weiter suchen, so Danners. Im Rahmen eines Mini-Castings am 5. März will sich die Band für eine neue Frontfrau entscheiden. „Wir haben uns überlegt, dass die Sängerinnen sich fünf Titel aussuchen sollen“, sagt Danners. „Wir begleiten dann dazu.“