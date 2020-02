Interview mit Ronny Lindemann : „Ich bin geduldig, meine Zeit wird bald wieder kommen“

Der Dreiband-Spezialist aus Witten muss bei der Team-WM in Viersen dem jüngeren Dustin Jäschke den Vortritt lassen. Er nimmt es ganz sportlich.

In den drei vergangenen Jahren bildete der Wittener Ronny Lindemann zusammen mit dem Essener Martin Horn das deutsche Duo bei der WM für Dreiband-Nationalmannschaften in Viersen. Bei der nächsten Auflage vom 5. bis 8. März muss sich der 39-Jährige aber mit der Zuschauerrolle begnügen, weil die Deutsche Billard-Union (DBU) etwas überraschend den jüngeren Dustin Jäschke (27) neben Horn als der unangefochtenen deutschen Nummer eins nominierte. Kurz bevor sich Lindemann auf den Weg zum Weltcup ins türkische Antalya machte, sprach er noch darüber, wie er die Enttäuschung verkraftet hat und wie er sich trotzdem bei der WM einbringen möchte.

Herr Lindemann, erstmals seit drei Jahren wird es wieder eine WM in Viersen ohne Sie am Tisch geben. Wie groß ist die Enttäuschung?

Lindemann Ich würde es nicht enttäuscht nennen, eher verwundert. Wegen meines zweiten Platzes bei der Deutschen Meisterschaft hinter Martin Horn und meiner guten Bilanzen in den Ligen in Deutschland, Belgien und den Niederlanden hatte ich fest mit meiner Nominierung gerechnet. Langsam wird es im Vergleich zu Dustin ein bisschen einseitig, weil er bei den letzten beiden Einzelweltmeisterschaften und der letzten Einzel-EM den Vorzug erhalten hat. Weil er auch an vielen anderen internationalen Turnieren teilgenommen hat, hat er in der Weltrangliste einen Vorsprung, der den Ausschlag gegeben hat.