Fußball-Kreisliga A : Trainer geht nach der Saison

Fabian Vitz verlässt BW Wickrathahn nach zweieinhalb Jahren. Zwischen ihm und dem Vorstand gibt’s Differenzen mit Blick auf die nächste Spielzeit.

Als Fabian Vitz im November 2017 beim damaligen B-Ligisten als Jugendfußball-Koordinator anheuerte, ahnte noch niemand, was er alles bewegen sollte. Kurze Zeit später wurde er Co-Trainer unter Stefan Houben, der dann seinen Posten eben an Vitz weitergab. Seit dieser Saison war Vitz nicht nur Trainer der ersten Mannschaft in der Kreisliga A, sondern auch als Sportlicher Leiter für die zukünftige Ausrichtung verantwortlich. Und gerade dieser Posten ist die Krux an der ganzen Sache. Wer Vitz kennt, der weiß, dass er erfolgsorientiert arbeitet und auch eine professionellere Einstellung aller Beteiligten erwartet. Dem gegenüber steht die Ausrichtung des Vorstandes, der lieber kleinere Schritte in der Entwicklung machen würde als Vitz, der liebend gerne schon in der kommenden Saison in der Spitzengruppe mitmischen würde.