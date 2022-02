Handball, Regionalliga : „interaktiv Handball“ hat Revanche-Gelüste

Austausch bei „interaktiv Handball“: Trainer Ace Jonovski, Torwart Denis Karic und Kreisläufer Stanko Sabljic (von links). Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der Regionalliga-Spitzenreiter „interaktiv Handball“ hat in dieser Saison bislang nur einmal verloren: beim kommenden Gegner Gelpe/Strombach, der am Samstag in Ratingen gastiert. Die Tabelle wird durch Spielausfälle weiter verzerrt.