Golf : Plötzlich Werbeträger für den Golfsport

Golf Eher zufällig kamen 2019 vier Freunde auf die Anlage des Golfclubs Haus Bey. Ihre Geschichte zeigt, dass der Einstieg in den Sport unkompliziert sein kann.

Es begann mit einer Enttäuschung. Eigentlich hatten Felix Hanssen (25) und Jonas Windbergs (24) an einem Sommertag 2019 nur vorgehabt, eine Runde Minigolf am Krickenbecker See zu spielen. Da die Anlage jedoch geschlossen war, musste kurzfristig Ersatz her. „Wir sind dann einfach mit dem Rad zum Golfclub Haus Bey gefahren. Die Anlage liegt zwar direkt vor unserer Haustür, doch zuvor hatten wir nie mit dem Gedanken gespielt, es mit Golf zu versuchen. Das galt für uns als Elitesport“, erzählt Jonas Windbergs.