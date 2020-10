Sportstätten in Grevenbroich : TC Welchenberg erneuert die Club-Anlage

Neuenhausen Das Land gab 65.000 Euro dazu, noch einmal soviel ergänzen die Mitglieder in Eigenleistung. Gemeinsam erneuern sie die Plätze und Gebäude der Clubanlage des TC Welchenberg.

Und so wechselten sich diese Woche täglich bis zum Sonnenuntergang rund 20 Mitglieder in zwei Schichten ab. Wegen Corona und dem Nachweis der Eigenleistung trugen sich die Helfer in Listen ein. Denn ehe am Montag der Bagger kommt, musste auf der roten Asche kräftig gebuddelt werden. Dabei war die Stimmung gar nicht schlecht. „So ein gemeinsames Projekt verbindet“, erzählt Vieten schmunzelnd. Zwischen den Plätzen mussten Pfosten ausgegraben werden, die dort seit 1989 standen. Entlang der Plätze wird eine Rinne entfernt. „Der Kies muss raus und im Anschluss wird das ganze mit Beton gefüllt und ausgeglichen“, erzählt Vieten weiter.

Die Eingangstüren werden überholt. Die Linien müssen raus, ehe am Montag der Platzbauer Appel zum Einsatz kommt und die alte Asche abträgt. In die darunter liegende Lava werden Leerrohre und Kabel verlegt. Dabei kommen vier Elektriker des Vereins zum Einsatz. Eine Berieselungsanlage kommt her und später eventuell Flutlicht, erzählt der Neuenhausener weiter. Heinz Brunner frischt derweil am Clubhaus den Anstrich auf. Klaus Esser ist als Multitalent überall im Einsatz. Und auch die Jugend greift zur Schüppe. Mit schwerem Gerät werden in der kommenden Woche Teile des Walls zwischen den Plätzen entfernt. „So können wir im Frühjahr die Terrasse vergrößern“, erklärt Vieten den Plan. Doch es bleibt noch eine Menge zu tun und für freiwillige Helfer hat Vieten noch einiges parat.