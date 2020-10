Sport in Wermelskirchen : Ski-Club-Kids testen Kondition

Wermelskirchen Noch liegt die weiße Pracht nicht, doch die Kinder- und Schülerteams des Ski-Clubs Wermelskirchen haben an den ersten Konditions-Wettkämpfen teilgenommen. Die Ergebnisse lassen hoffen.

Die Nachwuchs-Kids vom Ski-Club starteten erfolgreich in die Saison und zeigten bei verschiedenen Kondi-Wettkämpfen, dass sie im Sommer trotz der schwierigen Bedingungen gut trainiert haben und top fit sind. Lotte Störmann ging beim bundesweiten Konditions- & Koordinationswettkampf des Deutschen Skiverbandes im bayrischen Isny an den Start. Unter 53 Mädchen sicherte sie sich einen guten Platz im Mittelfeld landete in ihrem Jahrgang 2008 mit Platz 9 sogar unter den Top Ten.

Hochmotiviert von dem tollen Ergebnis, startete sie gemeinsam mit ihren Teamkameraden Maja Weber sowie Linus und Laurenz Schneider bei einem ähnlichen Wettkampf in Winterberg, dem ersten offiziellen Vorbereitungswettkampf des Kids-Cups des Westdeutschen Skiverbands für die Jahrgänge 2005 bis 2012. 46 Kinder des Verbandes gingen an den Start. Der Kondi-Wettkampf bestand aus fünf anspruchsvollen Stationen, bei denen Gleichgewicht, Kraft, Schnelligkeit, Agilität und Ausdauer gemessen wurden. Lotte Störmann und Maja Weber (Jg. 2010) glänzten beim Balancierparcours mit Platz 1 bzw. 2 ihrer Klasse; Linus (Jg. 2009) und Laurenz Schneider (Jg. 2011) zeigten ihr Können beim Standweitsprung und Schnelligkeit mit ersten Plätzen. Das Gesamtergebnis des SCW-Teams: Linus und Laurenz beendeten den Wettkampf mit jeweils dem 1. Platz ihrer Klasse. Lotte belegte den 3. Platz in der Klasse U14 und Maja belegte in ihrer Klasse U12 den 5. Platz.