Fußball-Oberliga : Der Mann für wichtige SCU-Tore

Fußball-Oberliga Dimitrios Touratzidis hat vor dem Spiel in Schonnebeck schon siebenmal getroffen. Es gibt gute Gründe für den Entwicklungssprung des Nettetaler Angreifers.

Wie wichtig der Heimsieg des SC Union Nettetal gegen Schlusslicht SF Niederwenigern war, zeigt ein Blick auf die nächsten beiden Partien. Zunächst geht’s am Sonntag zum Tabellenvierten SpVg. Schonnebeck, eine Woche später ist der souveräne Tabellenführer SV Straelen zu Gast. Beides Mannschaften, bei denen nicht davon auszugehen ist, dass gegen sie zwingend weitere Punkte im Kampf gegen den Abstieg hinzukommen. Da tun drei zusätzliche Zähler richtig gut.

Soll gegen die beiden Topteams dennoch mehr Zählbares herausspringen, wird es gegen die mit hoher individueller und spielerischer Klasse ausgestatteten Gegner zunächst wieder auf eine engagierte und überaus konzentrierte Abwehrarbeit ankommen. Doch damit alleine wird es nicht getan sein, die Nettetaler müssen auch offensiv etwas anbieten. Schließlich wäre eine Überraschung sicher nicht unwillkommen. Eine Überraschung, wie sie den Nettetalern nach dem 0:0 im Hinspiel in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit mit einem 2:1-Sieg in Schonnebeck gelang. Schütze der beiden wichtigen Tore, die letztlich großen Anteil am knappen Klassenverblieb hatten, war damals Dimitrios Touratzidis.