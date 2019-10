Fußball-Oberliga : Nettetaler können aufatmen

Nettetals Stürmer Dimitrios Touratzidis (am Ball) schoss gegen die SF Niederwenigern beide Tore zum 2:1-Sieg. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Fußball-Oberliga Im Kellerduell gegen Niederwenigern gab’s für den SCU einen wichtigen 2:1-Heimerfolg.

Im Kampf gegen den Abstieg hat der SC Union Nettetal einen extrem wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen das bislang sieglose Schlusslicht SF Niederwenigern gelang den Nettetalern ein 2:1 (2:0)-Erfolg, der sie bis auf einen Punkt an den ersten Nichtabstiegsplatz herangebracht hat. Mit nun zehn Zählern liegt die Mannschaft von SCU-Trainer Andreas Schwan nur einen Punkt hinter der Ausbeute der vergangenen Saison nach zehn Spieltagen - und die endete nach langem Zittern bekanntlich mit dem Klassenverbleib.

Gezittert werden musste auch am Sonntag bis zum Schluss. Denn obwohl die Nettetaler bei Dauerregen nach der ersten Spielhälfte auch dank zweier haarsträubender Fehler des Aufsteigers und in der Folge zweier Tore von Dimitrios Touratzidis eine klare Führung mit in die Pause nahmen, schafften sie es nicht, nach dem Seitenwechsel frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Im Gegenteil: Als es nach 64 Minuten eigentlich so aussah, als hätten sie den Ball per Kopf aus der gefährlichen Zone bugsiert, waren die Gäste im Mittelfeld zur Stelle und verlagerten das Spiel auf die rechte Seite. Nach einer Hereingabe von dort, hielt die SCU-Abwehr zu viel Abstand, so dass Niederwenigerns Marc Andre Gotzeina aus 18 Metern ziemlich ungestört den Anschlusstreffer markieren konnte.

Statistik Touratzidis’ Doppelpack reicht den Nettetalern Nettetal: Tretbar - Bonsen, Nieskens, Drummer, Pohlig - Dohmen, Rouland (66. Hobson-McVeigh) - Mangano (67. Lee), Stankov (71. Thobrock), Istrefi (80. Esposito) - Touratzidis Tore: 1.0 (19.) und 2:0 (27.) Touratzidis, 2:1 (64.) Gotzeina Zuschauer: 180

Im Anschluss bekamen die Nettetaler nicht mehr so recht Ruhe in ihre Aktionen und standen oft zu tief, so dass sie ständig Gefahr liefen, doch noch den Ausgleich zu kassieren. Doch die Gäste aus dem Stadtteil von Hattingen agierten in der Offensive letztlich zu ideen- und harmlos, um wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen.