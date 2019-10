Triathlon : Der mit einer Schildkröte schwimmt

Frank Bareuther vom M. Gladbacher TV hat am Samstag Großes vor, für ihn steht der inzwischen vierte Start beim Triathlon auf Hawaii an. Foto: Bareuther

Frank Bareuther ist schon früh nach Hawaii gereist, um sich vor seinem Start bei der Triathlon-WM zu akklimatisieren. Bei seinen bisherigen Trainingseinheiten ist es auch schon zu einer Begegnung mit der örtlichen Tierwelt gekommen.

Frank Bareuther vom M. Gladbacher TV 1848 startet am kommenden Samstag beim Ironman auf Hawaii, einem Langdistanz-Triathlon, der dort seit 1978 über die Bühne geht und damit der älteste der Welt ist. Bei seinem bereits vierten Start bei den Weltmeisterschaften auf Hawaii ist der 54-Jährige in seiner Altersklasse der einzige Starter aus der Region, dabei muss er 3,860 Kilometer im pazifischen Ozean schwimmen, 180,2 Kilometer mit dem Rad durch die Lavafelder absolvieren und einen 42,195 Kilometer Marathonlauf über den Queen-Kaahumanu-Highway hinter sich bringen.

Bareuther ist schon zeitig angereist, um sich bis zum Start zu akklimatisieren. „Heute Morgen um sechs in der Früh bin ich meine erste Schwimmeinheit am Pier zusammen mit einer Karettschildkröte geschwommen“, erzählt Frank Bareuther begeistert. „Das war einer der Momente, die einen für die vielen Monate Training belohnen.“ Seit 2014 wird er von Thomas Hellriegel, dem ersten deutschen Hawaii-Sieger 1997, gecoacht. „Er ist auch vor Ort. Wir machen gemeinsame Radausfahrten, haben ein gemeinsames Abendessen, wo wir die Taktik durchgesprochen haben. Er wird vor Ort als Co-Kommentator für die ARD arbeiten“, erzählt er. Jede Woche bekommt er von ihm einen Trainingsplan per Mail. Bei jeder Einheit wird Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Zeit, Watt dokumentiert und am Ende der Woche mailt Baureuther die Werte an seinen Trainer. „Auf dieser Grundlage bekomme ich einen Plan für die kommende Woche. Die optimalen Trainingsbereiche überprüfen wir zweimal im Jahr mit einer Leistungsdiagnostik. Eins von meinen zwei Traingscamps haben wir zusammen auf Lanzarote gemacht. Quasi ist das eine 1:1 Betreuung.“

Info Ein Dülkener mit viel Hawaii-Erfahrung Vereinskamerad Frank Bareuther hat einen Vereinskollegen mit viel Hawaii-Erfahrung. Es ist der Dülkener Kalli Nottrodt, der schon 15-mal am Ironman Hawaii teilnahm Erfolge Nottrodt belegte zuletzt 2012 Platz zwei in der AK 60. Der Freund von Thomas Hellriegel gewann 1990 die Altersklasse M40 sowie 1997 und 1998 die Altersklasse M45.

Bareuther kennt den Ironman auf Hawaii inzwischen aus dem Effeff, 2014 feierte sein Debüt. „Die gesamte Vorbereitung betrug zehn Monate, inkluisive zwei Trainingscamps auf den Kanaren“, erzählt er. Die wöchentlichen Trainingsumfänge lagen bei 16 bis 24 Stunden. Dazu kam die Qualifikation beim Ironman in Frankfurt, als er in seiner Altersklasse Vize-Europameister wurde und mit 3:47:00 Stunden die beste Marathonzeit seiner Altersklasse erreichte. „Somit hatte ich meinen Slot für Kona in der Tasche“, meint er mit Blick auf den Startplatz.