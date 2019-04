Fußball-Oberliga : Nettetal bangt um Touratzidis

GRENZLAND Der Einsatz des angeschlagenen Torjägers der Union ist noch ungewiss. Am Gründonnerstag erwartet das Team im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga den VfB Hilden.

Der neunte Sieg von Union Nettetal in der Fußball-Oberliga hätte nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfen. Die Konkurrenz auf den hinteren Plätzen war schon zur Stelle, doch die Union eben auch. Der 2:1-Auswärtserfolg bei der Spvg Schonnebeck kam zum genau richtigen Zeitpunkt – eine weitere Niederlage und das fünfte sieglose Spiel in Folge hätten die Situation im Abstiegskampf drastisch verschärft. Die fünf Punkte Vorsprung, die sich Nettetal nun auf den ersten Abstiegsplatz erarbeitet hat, sollen im Heimspiel am Gründonnerstag (19.30 Uhr) gegen den VfB Hilden behauptet, wenn nicht sogar ausgebaut werden.

Allzu einfach dürfte die Aufgabe für die Schützlinge von Andreas Schwan allerdings nicht werden. „Hilden kommt als Mannschaft der Stunde zu uns“, weiß Nettetals Trainer. In der Tat: Der Tabellennachbar von Union, der einen Zähler mehr auf dem Konto hat, reist mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen als eines der aktuell formstärksten Teams der Liga an. Beeindruckend war vor allem der 5:2-Sieg über den 1. FC Bocholt.

Info Die personelle Lage beim SC Union Nettetal Ausfälle: Bastian Levels (Mittelfußbruch). Sperren: Pascal Regnery (Rotsperre), Toni Weis (Gelbsperre).

Andreas Schwan hat Respekt vor der momentanen Form des VfB, möchte sich davon aber nicht blenden lassen. Einen Grund dazu gibt es nach der guten Leistung in Schonnebeck ohnehin nicht. „Gegen Monheim haben wir schon ein richtig gutes Spiel gemacht“, meint Schwan. Doch beim 3:3 gelang es den Nettetalern nicht, einen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Anders war dies in Schonnebeck, als sich Union weder vom zwischenzeitlichen Ausgleich, noch von der Gelb-Roten Karte gegen Toni Weis aus der Spur bringen ließ. „Nach dem Gegentreffer sind wir nicht auseinander gefallen und haben die Nerven behalten. Da konnte man sehen: Da steht eine echte Truppe auf dem Platz“, sagt Schwan. Neben Weis, der gesperrt ist, steht seit Sonntag auch der Einsatz von Dimitrios Touratzidis in Frage, der in der ersten Halbzeit beide Treffer für Nettetal erzielte, zur Pause aber verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.