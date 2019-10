Fußball-Talent in den Niederlanden : Linthorsts Durchbruch freut Venlo

Fußball Das VVV-Talent Evert Linthorst, das 2016 aus Eindhoven nach Venlo zurückkehrte, ist nun erstmals zur U20-Nationalmannschaft eingeladen worden. Optimal lief diese erste Reise indes nicht.

Möglicherweise werden sich die Verantwortlichen bei PSV Eindhoven in den kommenden Jahren mächtig ärgern – wenn Evert Linthorst für eine hohe Ablösesumme VVV Venlo für einen der großen Klubs in Europa verlassen wird. Der 19-Jährige spielte von 2014 bis 2016 beim PSV-Nachwuchs. Wegen mangelnder Einsätze wechselte er zurück zu den Venlosche Boys. Dort hatte er auch mit dem Fußballspielen begonnen. Das Talent hatte Eindhoven offensichtlich nicht erkannt. Jetzt freuen sich die Grenzstädter, einen U20-Nationalspieler in ihren Reihen zu haben, der dank seiner beispiellosen Entwicklung nun zu den Stammspielern bei den Gelb-Schwarzen gehört.

Überzeugt bei VVV Venlo: U20-Nationalspieler Evert Linthorst. Foto: VVV Venlo

„Evert steht jetzt schon in den Notizbüchern zahlreicher Klubs aus dem In- und Ausland und wird, wenn er sich so weiterentwickelt, garantiert in den nächsten Jahren einen tollen Transfer machen“, sagt der Deutschland-Verantwortliche Robert Pinior. Der in Venlo geborene Linthorst wechselte im Alter von neun Jahren von den „Boys“ in die VVV-Nachwuchsakademie. Nach seiner Rückkehr aus Eindhoven entschied er sich als 17-jähriger erneut für einen Wechsel nach Venlo. Seitdem geht es schnell bergauf.

Mit 18 Jahren feierte er gegen Ajax Amsterdam sein Debüt in der Ehrendivision. Und seit dieser Saison ist er aus der Startelf nicht wegzudenken. Seine vier Tore unterstreichen, wie wichtig er für die Gelb-Schwarzen ist. „Evert hat unglaublich viel Talent, aber er ist natürlich auch noch sehr jung, und es ist in diesem Jahr seine erste Saison als wirklich fester Bestandteil der Mannschaft“, sagt VVV-Trainer Robert Maaskant. Sportdirektor Stan Valckx hat frühzeitig reagiert und mit Linthorst eine Verlängerung seines bestehenden Vertrages bis 2022 vereinbart. Valckx freut sich darauf, dass VVV noch lange Freude an dem Nachwuchstalent haben wird.

„Schon als kleiner Junge saß ich in de Koel auf der Tribüne“, sagt Linthorst. „Als echter Venloer träumte ich schon immer davon, hier im Stadion zu spielen. Seit letztem Jahr ist mein Traum Wirklichkeit geworden.“ Linthorst wurde jetzt zu einem Trainingslager und Freundschaftsspielen der U20-Nationalmannschaft eingeladen. Wegen einer Verletzung musste er aber abreisen und wird sich in Venlo medizinisch behandeln lassen. Er fehlte damit beim Länderspiel gegen Polen (1:1).