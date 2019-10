Handball-Verbandsliga : Ein ziemlich unerwartetes Spitzenspiel

In der Verbandsliga empfängt der Tabellenzweite TV Geistenbeck den Dritten TSV Kaldenkirchen.

Ging es vor dem Saisonstart darum, Mannschaften zu benennen, die in der Verbandsliga zu den Favoriten um den Aufstieg in die Oberliga zählen, wurden häufig Vereine wie die HSG Vennikel, der TV Kapellen, der SV Neukirchen und der TV Geistenbeck. Nach vier Spieltagen mischt auch der TSV Kaldenkirchen überraschend oben mit. Am Samstag empfangen die Geistenbecker den TSV.

Ohne Wenn und Aber läuft es für den TSV richtig gut, denn 7:1-Punkte sind für eine Mannschaft, die sich den Klassenerhalt als Ziel gesetzt hatm schon ein echtes Pfund. Allein diese Zielsetzung betrachtend, waren die Siege in Rhede und bei der HSG Wesel wohl einkalkuliert, allerdings ließen das Unentschieden gegen Aldekerk und der Erfolg gegen Lank dann doch aufhorchen. Natürlich sprechen die Verantwortlichen davon, sieben Punkte gegen den Abstieg gesammelt zu haben, was dann doch ein wenig nach Understatement klingt.

Eigentlich ist es überraschend, dass es so gut läuft, denn Trainer Rüdiger Winter muss gleich sechs neue Spieler in die Mannschaft integrieren, was allerdings richtig gut funktioniert. So zum Beispiel den erst 18-jährigen Nils Coenen, der in kürzester Zeit zum Abwehrchef aufstieg. Ein Grund des Erfolges ist sicherlich der unbändige Ehrgeiz der Mannschaft, die sich zu keinem Zeitpunkt aufgibt.