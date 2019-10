Handball : Regen stoppt Verbandsligaspiel in Lobberich

Handball Weil Wasser durch das undichte Hallendach tropfte, musste die Partie der Zweiten Frauen des TV Lobberich abgebrochen werden.

Dem TV Lobberich II gelang derweil in der Bezirksliga Grenzland mit einem 24:23 bei der TS Grefrath II der zweite Sieg in Folge, während der TV Boisheim nach dem 25:26 bei Olympia Fischeln auswärts weiterhin ohne Punktgewinn blieb und der TSV Kaldenkirchen II gegen den Spitzenreiter Osterrather TV mit 28:32 verlor. In der Bezirksliga Mönchengladbach sind der TV Beckrath, der beim ATV Biesel II 22:20 gewann, und der HSV Rheydt II, der den TV Korschenbroich II in dessen Halle 33:29 bezwang, weiterhin ohne Verlustpunkt. Und Welfia Mönchengladbach hält nach dem 30:26 gegen den TV Erkelenz den Anschluss an die Tabellenspitze.