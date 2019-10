Handball : Trio verstärkt Frauen des TV Lobberich

Handball Für eine Mannschaft ist es wichtig, verschiedene Charaktere zu haben. Die Erste Damenmannschaft des TV Lobberich hat sich für die Saison 2019/2020 um drei Charaktere erweitert.

Erster Zugang der Saison ist Anna Otten. Sie ist beim TVL ein bekanntes Gesicht. Seit der E-Jugend ist sie dem Verein treu. Neben ihren spielerischen Aktivitäten ist sie ebenfalls als Trainerin der weiblichen C-Jugend tätig. Bereits in der vergangenen Saison spielte Anna Otten das eine oder andere Spiel im Trikot der Ersten Mannschaft, war offiziell aber Teil der Zweitvertretung. Für sie waren zum einen das Training von Marcel Schatten, aber auch die Möglichkeit in der Oberliga fußzufassen, die Gründe, die Mannschaft innerhalb des Vereins zu wechseln. „Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser jungen, top motivierten Truppe einen Platz unter den ersten Fünf erreichen können. Die Mannschaft steckt voller Kampfgeist“, sagt Otten. Trainer Schatten erhofft sich durch die ruhige, unaufgeregte Art Anna Ottens mehr Stabilität in der Abwehr. Zusätzlich sieht er sie als gute Alternative für Kyra Mannheim am Kreis.