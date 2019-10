Fußball-Bezirksligist : SV Lürrip startet Wettbewerb für eine eigene Vereinshymne

Fußball Bis zum Jahresende können Musiker ihren Song an den Fußballklub schicken. In der Jury sitzt unter anderem Borussias Stadionsprecher Torsten Knippertz.

Es gibt einige Möglichkeiten für einen Sportverein, auf sich aufmerksam zu machen. Die sicherlich bekannteste ist die Werbung in eigener Sache. Aber dies reicht bekanntermaßen nicht zwingend dazu, Interessierte auch längerfristig an den Verein zu binden. Deshalb hat sich der SV Lürrip nun eine besondere Aktion einfallen lassen: Er ruft alle dazu auf, eine Vereinshymne für den Fußball-Bezirksligisten zu schreiben.

In Sachen Eigenvermarktung hat Lürrip bisher eigentlich schon immer neue Wege beschritten. So war der Klub der erste im Raum Mönchengladbach, der ein Sammelalbum mit allen Spielern, Trainern, Betreuern und weiteren Personen, ohne deren ehrenamtliche Hilfe ein Vereinsleben erst gar nicht stattfinden würde, herausbrachte. Auch der in unregelmäßigen Abständen stattfindende Fußball-Talk ist in der Region immer noch einzigartig.