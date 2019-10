Radsport : Süchtelner BMX-Talent belohnt sich für harte Saison

Meik Münnich sicherte sich beim Finale in Bayern den Bundesliga-Gesamtsieg

Der zwölfjährige Meik Münnich aus Süchteln gehört zu den größten deutschen Talenten in der BMX-Disziplin Race, die nächstes Jahr in Tokio auch wieder olympisch sein wird. Ein Olympia-Start ist für den Youngster zwar aktuell nur ein Traum, doch dass er in seiner Altersklasse national zu den Besten gehört, unterstrich er jetzt beim Bundesliga-Finale im bayrischen Esslingen, wo er sich nach zwei Renntagen den Gesamtsieg sicherte.