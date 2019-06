Fußball-Bezirksliga : Dülken bäumt sich nicht mehr auf

Viel hatten die Dülkener (schwarze Trikots) der TuRa aus Brüggen am letzten Spieltag nicht mehr entgegenzusetzen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Die 0:3-Heimniederlage im Derby gegen TuRa Brüggen besiegelte den Abstieg des Dülkener FC aus der Fußball-Bezirksliga als Tabellenletzter. Jetzt steht dem Team ein Umbruch bevor.

Nur ein Jahr nach dem Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga muss der Dülkener FC den Gang zurück in die Kreisliga A antreten. Durch die verdiente 0:3-Heimniederlage im Derby gegen TuRa Brüggen beendet das Team von Matthias Denneburg die Spielzeit gar als Schlusslicht. Dass selbst ein Sieg am letzten Spieltag auf Grund der Ergebnisse der Konkurrenz zum Erreichen des Relegationsplatzes gereicht hätte, war logischerweise kein Trostpflaster.