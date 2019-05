Fußball-Landesliga : Süchtelner müssen noch mal heftig zittern

Der ASV Süchteln braucht gegen den DSC einen Heimsieg, um sicher Fußball-Landesligist zu bleiben.

Eigentlich hatten die Süchtelner genug Chancen, alles klarzumachen, doch fünf sieglose Spiele in Folge haben die Abstiegszone wieder ganz nahe rücken lassen. Der MSV Düsseldorf auf dem ersten Abstiegsplatz ist punktgleich (41), hat aber das deutliche schlechtere Torverhältnis. „Wir brauchen das offenbar. Denn seit ich in Süchteln bin, haben wir es immer spannend bis zum Schluss gemacht“, sagt Losing. Wobei es in der vergangenen Saison nicht bis zum letzten Spieltag gedauert hat, bis der Klassenverbleib unter Dach und Fach war. Dafür scheiterte Losing in seiner ersten Saison beim ASV erst in der Relegation am Landesliga-Aufstieg, in der Spielzeit danach dauerte es bis ganz zum Schluss, ehe die Meisterschaft vor Giesenkirchen feststand. Doch nicht nur die knappe Tabellensituation lässt bei Losing mit Blick auf Sonntag so langsam den Pulsschlag steigen.