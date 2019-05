Turnen : Viersenerin holt drei Medaillen bei Jugend-DM

Spektakulär: Die Viersenerin Klara Quach, die für den TV Vorst antritt, sicherte sich bei den Deutschen Jugendmeisterschaften am Sprung die Silbermedaille. Foto: TV Vorst

Turnerin Klara Quach war bei den nationalen Titelkämpfen in Bretten im Mehrkampf sowie am Sprung und am Boden erfolgreich.

Die junge Viersenerin Klara Quach (TV Vorst) hat bei der Jugend-DM der Turner im baden-württembergischen Bretten erfolgreich abgeschnitten. Unter dem Strich durfte sie sich über gleich drei Medaillen freuen. In der Königsdisziplin Mehrkampf holte sich in der Altersklasse der 14-Jährigen den dritten Platz. Darüber hinaus gab es in zwei Gerätefinals auch noch Silber am Sprung und weiteres Bronze am Boden.

Im Mehrkampf zeigte Quach qualitativ hochwertige Übungen und beendete den Wettkampf ohne Sturz. Die Viersenerin zeigte einen nahezu fehlerfreie Durchgang und hatte unter dem Strich 47,368 Punkte zu Buche stehen. In der Gerätewertung gelang es ihr sich für das Finale der besten sechs Turnerinnen zu qualifizieren und somit an weiteren Titelentscheidungen teilnehmen zu können. Am Sprung überzeugte Quach die Kampfrichter mit einem Yurchenko in gestreckter Ausführung. Bei diesem schwierigen Sprung turnte ich mit 25 Metern Anlauf einen Flickflack auf den Sprungtisch mit anschließendem Strecksalto. Mit dieser Leistung landete sie auf dem zweiten Platz. Auch am Boden präsentierte die Viersener Schülerin eine gute Vorführung, die sie zur Bronzemedaille führte.

Info Weiteres Edelmetall für den TV Vorst Mehrkampf Vereinskameradin Maya Reichwald holte hinter Quach im Mehrkampf Platz sechs. Gerätefinals Reichwald erreichte die Finals am Stufenbarren und am Schwebebalken. Beide Male gewann sie Bronze.