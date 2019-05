Fußball-Bezirksliga : Dülken hofft auf Saisonverlängerung

Dülkens Sascha Lochner droht, gegen Brüggen auszufallen. Foto: Fupa

Fußball-Bezirksligist Dülkener FC braucht im letzten Spiel am besten einen Derbysieg gegen Brüggen. Dann steigen die Chancen auf die Abstiegs-Relegation.

Showdown für den Dülkener FC in der Fußball-Bezirksliga. Während Gegner TuRa Brüggen den Klassenerhalt am vergangenen Wochenende bereits klarmachen konnte, wollen Matthias Denneburg und seine Schützlinge am Sonntag mit einem Heimsieg im Derby am letzten Spieltag zuindest den Relegationsrang erobern.

Die Marschroute für Dülkens Trainer ist. „Unser oberstes Ziel ist es, drei Punkte zu holen, egal was auf den anderen Plätzen passiert“, sagt Denneburg vor dem vielleicht schon letzten Spiel des DFC unter seiner Leitung. Denn auch bei einem Sieg gegen den Grenzlandrivalen sind die Dülkener wohl auf die Unterstützung des TDFV Viersen angewiesen, die Zeitgleich am Hohen Busch gegen die punktgleichen Grefrather antreten. Auch der SSV Strümp und der VfB Uerdingen sind noch nicht raus aus der Verlosung um den Ligaverbleib.

Info

Beide Trainer sind sich sicher, dass es auch darauf ankommen wird, welche Mannschaft es schaffen wird, bei den angekündigten hochsommerlichen Temperaturen bis an die Grenzen zu gehen. Besondere Maßnahmen haben die Coaches vor dem Duell nicht ergriffen. „Jetzt noch einmal alles über den Haufen zu werfen, wäre eher kontraproduktiv. Da bringen bestimmte Rituale und Abläufe doch mehr Sicherheit in die Mannschaft“, weiß Denneburg. Aber auch Brüggens Jakob Scheller macht noch einmal klar, dass die Saison nach der Aufholjagd nun mit dem i-Tüpfelchen versehen werden soll. „Es wird bei uns keine Experimente geben. Wir werden mit der stärksten Elf an den Start gehen, die uns zur Verfügung steht und wollen uns sportlich nichts nachsagen lassen.“ Nicht dazugehören werden jedoch Luca Dorsch (Urlaub) und voraussichtlich Yannick Willemsen (angeschlagen).