Leichtathletik : Gute Aussichten für Nordrhein-Titelkämpfe

Die Vorleistungen der heimischen Leichtathletik-Talente lassen im Rheydter Grenzland-Stadion auf vordere Platzierungen hoffen. Chris-Ole Zwarg gehört etwa zum engsten Favoritenkreis über 800 Meter.

Laurenz Meies vom ASV Süchteln führt bei den U18-Junioren die Rangliste der Gemeldeten im Speerwurf mit 48,78 Metern an. Dazu tritt er über 100 Meter (21. 11,65) und im Diskuswurf (8. 33,89) an. Über 300 Meter geht seine Vereinskameradin Zoe Lehnen über 300 Meter bei den 15-Jährigen an den Start (6. 45,94). Gute Karten für einen möglichen Titel bei den 15-Jährigen hat Jonas Stockmar (LG Viersen) mit zuletzt übersprungenen 1,76 Metern. Den Endkampf könnte er auch im Weitsprung erreichen (8. 5,66).

An Nummer zwei gesetzt bei den 14-Jährigen über 800 Meter ist der 13-jährige Joel-Etienne Schmitz vom OSC Waldniel (2:16,09). Sein Vereinskollege Fabio Faulhaber steht an erster Stelle über 3000 Meter (9:19,01) - bei nur zwei Startern der U20-Junioren. Er könnte sich auch für 1500 Meter entscheiden (5. 4:19,12). Die OSC-Zwillinge Tom-Luka und Jan-Bastian Zwarg qualifizierten sich bei den U20-Junioren über 800 Meter (7. und 8. in 2:02,05 bzw. 2:04,15). Henry Krumm (ebenfalls OSC) peilt im 800-Meter-Rennen der Jugend U18 eine vordere Platzierung an (4. 2:01,54).