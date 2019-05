Fußball-Oberliga : Das Unmögliche muss Union möglich machen

Mehr Außenseiter geht kaum. Doch Fußball-Oberligist Nettetal braucht in Homberg einen Sieg, um sicher die Klasse zu halten.

Sollte der SC Union Nettetal am Sonntag doch wieder auf den 15. Platz der Fußball-Oberliga abrutschen und damit ein Jahr nach dem Aufstieg direkt wieder in Landesliga müssen, lässt sich dem Team zumindest nicht vorwerfen, nicht alles versucht zu haben. Vor dem Saisonfinale beim VfB Homberg trafen sich die Nettetaler sogar am Vatertag morgens um 10 Uhr zum Training, um vor der extrem wichtigen Partie im Rhythmus zu bleiben. Denn eins ist ganz klar: Nur wenn der SCU in Homberg gewinnt, bleibt er sicher in der Liga. Bei allen anderen Ergebnissen sind die Nettetaler auf Schützenhilfe der Gegner von ETB SW Essen (VfB Speldorf) und SC Düsseldorf-West (TuRU Düsseldorf) angewiesen.

Was gut ist an dieser Konstellation: Nettetal hat sein Schicksal noch selbst in der Hand. Schlecht ist allerdings, dass der Spielplan für Union die momentan schwerste nur erdenkliche Aufgabe bereithält. Denn die Homberger sind in der laufenden Spielzeit das Maß aller Dinge. Sie führen die Tabelle mit 82 Punkten souverän an und haben am vergangenen Wochenende beim 2:1-Auswärtssieg gegen den SC Velbert das 100. Saisontor erzielt, auf der anderen Seite stellen sie mit nur 34 Gegentoren auch die beste Abwehr der Liga. In Danny Rankl hat der VfB mit 24 Treffern den aktuell zweitbesten Stürmer der Liga in seiner Reihen. Der Tabellenführer hat in der ganz Saison überhaupt nur ein Spiel verloren (1:2 in Baumberg), blieb im heimischen PCC-Stadion aber ungeschlagen. „Uns ist die Rollenverteilung natürlich klar, aber man hat auch unter der Woche beim Training gespürt, dass trotz des Wissens um die Stärken des Gegners absolut der Glaube da ist, dass auch im Homberg etwas drin ist“, betont SCU-Coach Andreas Schwan.