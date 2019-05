Fußball-Bezirksliga : Viersener Teams noch mit Einfluss

Burak Türkmen steht dem TDFV wieder zur Verfügung. Foto: Fupa

In der Fußball-Bezirksliga stehen der TDFV und der 1. FC Viersen jenseits von Gut und Böse. Beide können aber Düken im Abstiegskampf noch Schützenhilfe leisten.

Obwohl es für die heimischen Fußball-Bezirksligisten mit Ausnahme des Dülkener FC um nichts mehr geht, könnten sie allesamt noch Einfluss auf Ab- und Aufstieg nehmen.

TDFV Viersen (6.) - SSV Grefrath (15.). Seinem Nachbarn Schützenhilfe im Kampf gegen den Gang in die Kreisliga A geben könnte der TDFV. „Wir werden das letzte Spiel ernst nehmen, alleine schon aus Respekt gegenüber den anderen Teams“, verspricht Trainer Aytac Azmaz, der wieder auf Burak Türkmen zurückgreifen kann. Dabei muss er nicht einmal für Motivation sorgen, denn die gibt es in doppelter Hinsicht - dass der SSV Grefrath im Winter nämlich eine höhere Ablösesumme verlangte, sollte Tobias L‘Herminez in der Bezirksliga auflaufen, hat man in Viersen nämlich nicht positiv aufgenommen. Und dann wäre da ja noch die Tabelle: Bereits mit einem Remis wäre der Aufsteiger bestes Grenzland-Team, ein Sieg könnte in der Endabrechnung sogar Platz fünf bringen.

SSV Strümp (17.) - 1. FC Viersen (13.). Auch der 1. FC Viersen könnte ein entscheidender Faktor werden. „Ich habe viele Freunde in Dülken“, erklärt Klaus Fleßers, „und würde ihnen den Klassenerhalt wünschen.“ Ein Punktgewinn in Strümp, nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge, könnte dem DFC da schon sehr helfen. Die Personaldecke am Hohen Busch ist zwar weiterhin dünn, allerdings kehrt zumindest Marco David Fortas nach seiner Gelbsperre zurück. Derweil ist es für Interimstrainer Fleßers der letzte Auftritt. „Ich bin gerne eingesprungen, denn der 1. FC Viersen ist mein Verein. Die Ziele, die wir hatten, haben wir aus vielerlei Gründen aber leider nicht erreicht“, sagt der 65-jährige Klaus Fleßers.