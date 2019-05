Fußball-Landesliga : Die VSF Armern peilen einen versöhnlichen Abschluss an

Im letzten Saisonspiel können die Amerner gegen Holzheim noch Platz fünf erobern.

Trotz fünf Niederlagen in Folge haben es die VSF Amern am Sonntag in eigener Hand, die Saison in der Fußball-Landesliga auf dem fünften Platz abzuschließen. Ein Punkt im Heimspiel gegen die Holzheimer SG würde genügen.