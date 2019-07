Vor dem Fußballstart : Dicke Brocken gleich zum Auftakt

Süchteln Der neue Trainer Fabian Wiegers ist mit der Vorbereitung zufrieden. Am Mittwoch steht der letzte Test an.

Mit einem grandiosen 5:1-Sieg im letzten Saisonspiel gegen den DSC 99 aus Düsseldorf schaffte der ASV Süchteln aus eigenen Kräften den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga und belegte damit einen am Ende doch noch ordentlichen neunten Platz. Obwohl seither im Süchtelner Team ein kompletter Umbruch stattfand, hat der neue Süchtelner Trainer Fabian Wiegers schon ein klares Ziel vor Augen. „Natürlich müssen wir erst einmal ein System in das fast komplett neue Team bringen“, sagt Fabian Wiegers, der in der letzten Saison noch den VfR Fischeln und davor einige Jahre Fortuna Dilkrath trainierte. „Wenn das System steht, wollen wir uns auf jeden Fall so gut und schnell weiter entwickeln.“