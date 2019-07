Radsport : Meik Münnich scheidet im WM-Achtelfinale aus

Meik Münnich verpasste im Achtelfinale der BMX-Weltmeisterschaft einen guten Start und schied in dieser Runde aus. Foto: Münnich

Süchteln Der Süchtelner verfehlte sein Ziel wie im Vorjahr unter die besten Acht zu kommen. Im nächsten Jahr will er in Texas einen erneuten Angriff wagen.

Meik Münnich ist bei der BMX-Weltmeisterschaft im belgischen Zolder in einer Hitzeschlacht im Achtelfinale der Boys 12 ausgeschieden. „Das Ergebnis war aus deutscher Sicht in Ordnung, es gab nur einen weiteren Fahrer, der in Meiks Altersklasse das Achtelfinale erreichte“, sagt sein Vater Michael Münch. Sein Sohn hatte sich eigentlich mehr ausgerechnet: „Ziel war mindestens das Viertelfinale wie im Vorjahr in Baku.“

80 deutsche Fahrer gingen an den Start, unter anderem Meiks Altersklasse Boys 12 Jahre, in der alleine 16 deutsche Jungs antraten. Der Süchtelner eröffnete sozusagen den Renntag mit Lauf eins und Startplatz eins. „Das hatte ich bei einem solchen Rennen noch nie. Das erste Rennen an einem solchen Tag ist etwas Besonderes. Alle Zuschauer und Fahrer warten gespannt auf den Moment, dass der Jingle zur Eröffnung des Tages spielt und die Moderatoren das Publikum anheizen“, sagte Münnich, der dem RC Buer angehört. Er ging als erster Teilnehmer zum Starthügel, winkte dem Publikum zu, und stellte sich an Startplatz eins. „Ich war sehr gespannt, wie stark die anderen Fahrer waren, die mit mir zusammen in der Startgruppe für die ersten drei Vorläufe waren.

“Das Startgatter fiel, und Münnich, der bis zu 45 Stundenkilometer fährt, fuhr in der ersten Steilkurve auf Platz zwei hinter dem tschechischen Meister. Diese Position hielt er dann auch bis ins Ziel. „Das war ein guter Start für mich“ kommentiert er, um nachfolgend noch zwei Vorläufe mit jeweils Platz drei zu beenden und in das Achtelfinale einzuziehen Wegen der großen Hitze entschied die UCI dann das Rennen zweieinhalb Stunden zu unterbrechen. Nun galt es für alle Fahrer, die die Vorläufe erfolgreich überstanden hatten, in kühlere Bereiche zu bringen. Ab 18 Uhr stand dann die Runde der letzten 32 auf dem Programm. Der Süchtelner erwischte einen guten Start und lag in der ersten Kurve noch auf Platz fünf. Da aber nur vier Starter weiter kamen, gab er alles und kämpfte sich auf der Strecke bis auf Platz vier vor und erreichte dadurch das Achtelfinale.

Viel Zeit zur Regeneration blieb ihm nicht. Er musste gleich in den Vorstart. „Startplatz acht, das war ganz außen, nicht die beste Ausgangsposition“, meint der Schüler der Gesamtschule Hardt. Am Start hatte er dann Pech. Nach guter Reaktion stand er mit dem rechten Fuß nicht gut auf der Pedale, den zweiten Tritt setzte er nicht richtig und das Feld fuhr von dannen. Alle Versuche den Anschluss zu halten schlugen fehl und es sprang nur Platz acht heraus.