Leichtathletik : Bommes und Lehnen sorgen für einen guten Abschluss

(off) Für einen guten Saisonabschluss haben die Waldnieler Leichtathletin Anna Bommes und die Brachterin Christina Lehnen im Trikot des LAZ Mönchengladbach gesorgt. Sie krönten die Deutschen U18-Jugendmeisterschaften in Ulm als Fünfte und Siebte des 1500-Meter-Hindernislaufes und verbuchten dabei neue persönliche Bestleistungen.

Beide gingen zuversichtlich und mit leichter Anspannung in das Rennen, das von Beginn an schnell war und dessen Renntempo von den Favoritinnen vorgegeben wurde. Anna Bommes hielt sich im vorderen Feld der 18 Läuferinnen an sechster bzw. siebter Stelle auf. Christina Lehnen lief im Mittelfeld zwischen Platz neun und zehn. Mit Beginn der letzten 300 Meter nahmen beide noch einmal Tempo auf und machten dadurch noch einige Plätze wett. Mit einem starken Finish lief zuerst Anna Bommes als Fünfte und dann Christina Lehnen als Siebte über die Ziellinie. Beide steigerten zum Saisonhöhepunkt auch noch ihre persönlichen Rekorde. Das Ergebnistableau zeigte 5:02,87 Minuten für Anna Bommes und 5:05,31 Minuten für Christina Lehnen. Für die Trainingspartnerinnen Anna Bommes und Christina Lehnen stand Tags vorher zunächst eine Vorbelastung auf dem Programm. Da beide sowohl für 800 Meter als für 1500 Meter Hindernis gemeldet waren und sich über die Hindernisse die größere Chancen ausrechneten, gingen sie zunächst über 800 Meter an den Start. „Hier sollten sie die besonderen Abläufe einer DM schon einmal kennen lernen und auf keinen Fall im Rennen alles geben“, sagt LAZ-Trainer Johannes Gathen. Sie beendeten ihre Vorläufe mit 2:20,65 Minuten (Bommes) und 2:24,35 (Lehnen) und erfüllten somit die vom Trainer Johannes Gathen vorgegebene Marschrichtung. Die beiden aus Süchteln kommenden Rebekka Ackers und Sarah Schmidt, von der schon lange aus gesundheitlichen Gründen nichts mehr zu hören war, schafften mit der 800-Meter-Staffel von TSV Bayer Leverkusen die Deutsche Vizemeisterschaft in 6:24,98 Minuten.