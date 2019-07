Fußball : Letzter Härtetest für Venlo gegen Panathinaikos Athen

VENLO Eine Woche vor dem Saisonstart in der Ehrendivision unterzieht sich VVV Venlo einem letzten Härtetest. Im Rahmen des seit 2004 ausgetragenen Herman-Teeuwen Memorial empfangen die Grenzstädter heute Nachmittag (15 Uhr) im heimischen Covebo Stadion – de Koel das griechische Spitzenteam Panathinaikos Athen.

Von der U23 des BVB Dortmund wechselte Argyris Kampetsis (20) nach Athen. Finanzielle Probleme führten Ende des vergangenen Jahres dazu, dass sich ein thailändischer Fond an Panathinaikos beteiligt hat. Wegen einiger Verfehlungen hat die UEFA den Verein für die kommenden drei Jahre von allen UEFA-Wettbewerben ausgeschlossen. Für Venlo geht es darum, den Rhythmus zu finden, um erfolgreich den Saisonauftakt gegen RKC Waalwijk zu bestreiten. Der Aufsteiger, der sich in den Play-Offs gegen Go Ahead Eagles Deventer durchsetzte, kommt am kommenden Samstag (20.45 Uhr) nach Venlo. Das Herman-Teeuwen Memorial wird zu Ehren der Venloer Vereinslegende ausgetragen. Schon sieben mal verließ VVV den Platz als Sieger.