Platz zwei gesichert : Golf Club Haus Bey verpasst Tagessieg knapp

Viersen Mit vier zweiten Plätzen an vier Turnier-Spieltagen ist dem Team Rang zwei in der Endabrechnung nicht mehr zu nehmen.

(AKo) – Obwohl die Herrenmannschaft des Golf Club Haus Bey am vierten Spieltag der Oberliga-West ihre bislang stärkste Teamleistung und ihr bestes Saisonergebnis ablieferte, reichte es am Ende wieder nicht zum Tagessieg. Auf der Anlage des GC Kloster Kamp mussten sich die Hinsbecker am vierten Spieltag zum vierten Male dem Liga-Primus GC Meerbusch knapp geschlagen geben und landeten erneut auf dem zweiten Rang. Mit einem Rückstand von nur fünf Schlägen fiel die Entscheidung diesmal besonders knapp aus. Damit ist dem GC Meerbusch bereits vor dem letzten Spieltag auf der eigenen Anlage der Aufstieg in die Regionalliga nicht mehr zu nehmen.