Fußball : Ingenrieth will Distanz zur Abstiegszone

Viersen Nach einem schwierigen Jahr im Abstiegskampf will der neue Trainer einen Schritt nach vorn.

Ein toller Endspurt sicherte dem 1. FC Viersen II in der vergangenen Saison gerade noch den Klassenverbleib. Zwar greifen die Viersener mit ihrem neuen Trainer Michael Ingenrieth diesmal nicht gleich nach den Sternen, doch ein wenig mehr als im Vorjahr wäre, so Ingentieth, doch erstrebenswert. „Ganz klar hat auch in der neuen Saison der vorzeitige Klassenerhalt absolute Priorität“, sagt der neue Trainer, der in der Vorsaison als Co-Trainer der Ersten fungierte und davor als Trainer bei Borussia Oedt und dem SV Vorst tätig war. „Vieles hängt natürlich auch in der neuen Saison davon ab, ob wir Spieler nach oben in die Erste abgeben müssen. Das ist eben auch bei uns das leidige Los einer Zweiten Mannschaft. Wenn wir jedoch größtenteils auf den kompletten Kader zurückgreifen können, möchten wir doch schon ein wenig höher in der Tabelle kommen als noch in der letzten Saison.“