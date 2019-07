Fußball : 1. FC stellt Weichen für einen Umbruch

Der landesligaerfahrene Trainer Kemal Kuc soll aus den vorhandenen und neuen Spielern in Team bilden.

Beim 1. FC Viersen werden die Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Daniel Saleh ein Ziel garantiert nicht aus den Augen verlieren – den Wiederaufstieg in die Landesliga. „Das würde uns ohnehin keiner glauben, wenn wir immer nur sagen würden, wir möchten eine gute Saison spielen und eine gute Platzierung in der Bezirksliga belegen“, sind sich Saleh und der neue Trainer des 1. FC Viersen, Kemal Kuc, einig. Dass der Traditionsverein aus Viersen, der jahrzehntelang als ranghöchstes Team aus dem Grenzland die Fahnen hochhalten durfte, nach dem Abstieg im letzten Jahr gleich mit zu den Top-Aufstiegsfavoriten gezählt wurde, hat die damalige Aufgabe für die Viersener in der Bezirksliga nicht leichter gemacht. Am Ende wurden die FCer unter der Regie des wieder einmal eingesprungen FC-Urgesteins Klaus Fleßers nur Dreizehnter.

„Wir denken nicht mehr zurück an die letzte Saison“, sagt Daniel Saleh. „Da steht ein dicker Strich drunter.“ Mit Kemal Kuc wurde ein landesligaerfahrener Trainer frühzeitig für die neue Saison an den Hohen Busch gelockt und verpflichtet. Gleichzeitig wurden die Weichen für einen Umbruch beim FC eingeleitet. Die Mannschaft haben in diesem Zusammenhang 16 Spieler verlassen, gleichzeitig wurden genauso viele neue Spieler verpflichtet. „Wir haben ein tolles sportliches Führungsteam“, sagt Saleh. „Die Vorbereitung steht jetzt natürlich ganz unter den Zeichen, dass die Trainer aus den vorhandenen und neuen Spielern ein sehr gut aufeinander abgestimmtes Team formen.“ Dass am Hohen Busch mit dem neuen Kunstrasenplatz direkt neben dem Stadion neue Perspektiven geschaffen wurden, unterstreicht, dass die Viersener die bauliche Basis für mittelfristige und höhere Aufgaben schon einmal geschaffen haben. In der Vorbereitung spulen die Viersener wöchentlich vier bis fünf Einheiten inklusive eines Testspiels ab. Gegen den SV Lürrip II (2:0), MSV Düsseldorf (2:1) und VfR Fischeln (3:0) waren die Tests schon mal richtig erfolgreich. Eine Woche vor dem Saisonauftakt bei Fortuna Dilkrath (Sa, 10. August) steht noch das Spiel in der ersten Runde im Niederrheinpokal an. Am 4. August ist der Bezirksligist TSV Solingen zu Gast auf dem Hohen Busch. Und wie lautet die Zielsetzung für die neue Saison? „Wir möchten gerne oben in der Tabelle mitmischen. Aber wichtig ist auch, wie wir aus den Startlöchern kommen“, gesteht Daniel Saleh.