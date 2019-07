Golf : Nowakowski gewinnt Elmpter Wald European Open

Der Spieler des GC Wildenrath siegte bei den Herren. Bei den Damen triumphierte Lokalmatadorin Anrea Schmitz.

Die „Elmpter Wald European Open“ gelten seit Jahren als Highlight in der Saison beim Europäischen Golf Club Elmpter Wald in Niederkrüchten-Elmpt. Dies war auch bei der diesjährigen Auflage nicht anders, bei der über 100 Golferinnen und Golfer von 17 Vereinen aus dem In- und Ausland nach dem obligatorischen Kanonenstart an den Start gingen.

Es siegten: 1. Brutto Herren: Jan Nowakowski (GC Wildenrath); 1. Brutto Damen: Andrea Schmitz (EGC Elmpter Wald), 1. Netto Klasse A, Peter Thomas (GC Herkenbosch); 1. Netto Klasse B, Marcus Göbels (EGC Elmpter Wald, 1. Netto Klasse C, Andreas Hauers (EGC Elmpter Wald); Longest Drive Damen: Hannah Holliday (EGC Elmpter Wald); Longest Drive Herren: Jan Nowakowski (GC Wildenrath); Nearest to the Pin Damen: Andrea Hellendahl (Golfsport Willich); Nearest to the Pin Herren: Marc van Doninck (GC Witbos).