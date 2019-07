Burgpokal in Brüggen : Union Nettetal verliert diesmal das Endspiel

Burgpokal in Brüggen

Brüggen Durch ein 3:1 gewinnt der SV Straelen den Brüggener Burgpokal bereits zum 12. Mal.

Auch bei der 32. Auflage hatte das große Organisationsteam um TuRa-Chef Hans-Willi Cüsters alles im Griff. „Fürs Wetter konnten wir ja wirklich nichts“, so Cüsters. Trotz der tropischen Bedingungen an den beiden ersten Tagen bis hin zu den „Regenspielen“ am Wochenende (daher wurden alle Finalspiele auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen) – für Zuschauer und Spieler hatten die TuRaner wirklich für alles vorgesorgt.