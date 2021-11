Freizeit in Brüggen : So werden die Weihnachtsmärkte geplant

Brüggen Endlich wieder Weihnachtsmarkt: Zurzeit werden in der Burggemeinde mit Lichterglanz, Brachter Mühlenweihnacht und Brüggener Weihnachtsmarkt drei große Veranstaltungen geplant. Doch die Pandemie bereitet Sorge.

Die Burggemeinde als Veranstalter des Weihnachtsmarkts im Zentrum hofft, so Thomas Jäger vom Fachbereich Ordnung, in der Corona-Pandemie „auf ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Vorsicht“. In Schlangen und auf dem Karussell sollten Besucher Masken tragen.

Lichterglanz Die erste Veranstaltung mit vorweihnachtlichem Charakter ist der „Lichterglanz“ am Donnerstag, 19. November. „Lange ließ Corona nicht an den traditionellen Lichterglanz in Brüggen denken. Nun ist es aber wieder so weit“, sagt Thomas Prehl-Holthausen zufrieden für die Händlervereinigung. Das Motto: „Endlich wieder: Einkaufen – Erleben – Genießen“. Das Programm beginnt um 17.30 Uhr auf dem Kreuzherrenplatz. Dort lädt Roland Zetzen ein zu „Lot mer jet singe“. Nach einer Ansprache von Bürgermeister Frank Gellen (CDU) um 18 Uhr wird die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlen. Um 18.15 Uhr wird erstmals das Brüggen-Lied „Bei uns in Brüggen“ vorgestellt. Zeitgleich nimmt Stadtführerin Magd Thekla ihr Publikum mit auf eine einstündige, kostenfreie Zeitreise durch die Gemeinde. Eine Anmeldung ist zuvor erforderlich per E-Mail an: info@werbering-brueggen.de. Nach dem Auftritt der „Flummies“ um 18.30 Uhr „haben wir eine Band gewinnen können, die ganz Brüggen zum Beben bringt“, kündigt Claudia Holthausen, die zweite Vorsitzende des Werberings, an: die sechsköpfige Coverband Kings for a day. In den Spiel-Pausen sind beim „Brüggen-Quiz“ Preise zu gewinnen. Für die Verpflegung sorgt der Partyservice Vollmer. Bis 20 Uhr haben die Läden in der weihnachtlich geschmückten Fußgängerzone geöffnet.